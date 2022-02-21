Активісти вимагають охоронного статусу для всіх павільйонів ВДНГ, що залишилися

У Києві активісти провели акцію "ВДНГ: виставка досягнень нищення гідності". Вони виступили біля знищеного павільйону №19 проти руйнування інших приміщень Експоцентру.

Організаторами акції стали ініціативи "Мапа Реновації", "Зберегти Квіти України" та DE NE DE. Подія відбулась 19 лютого.

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Що вимагали люди

Активісти зазначили, що зараз відбувається зухвале руйнування культурної спадщини України, а архітектурні конкурси не є прозорими. Люди оголосили такі вимоги:

Офіс Президента України та ВДНГ повинні відкрито обговорити з громадою, експертами, владою та бізнесом кроки виходу з кризової ситуації;

всім павільйонам ВДНГ, які збереглися, слід надати статус пам'ятки (з уточненням охоронних меж).



Кияни вийшли на протест до ВДНГ / Фото фейсбук-сторінки Ukrainian Modernism



Зруйнований павільйон №19 / Фото фейсбук-сторінки Ukrainian Modernism



Люди прийшли з вимогами / Фото фейсбук-сторінки Ukrainian Modernism

ВДНГ – це єдиний організм, ансамбль, а не окремі павільйони, які до смаку Інституту культурної спадщини,

– написали активісти.



Кияни хочуть реакції влади / Фото фейсбук-сторінки Ukrainian Modernism



Люди захищають архітектуру модернізму / Фото фейсбук-сторінки Ukrainian Modernism

Активісти не зупинятимуться

До протесту долучилися люди різного віку. За словами активістів, спадщина модернізму повинна мати системний захист, тому вони не зупинятимуться.

"У кінці акції підходили бабусі, які живуть біля ВДНГ, дякували, що надали їм можливість висловитися і побажали не опускати рук. Не опустимо. Хоча замовники й виконавці будівництва досі перекидають відповідальність за знищення павільйону 19 між собою, а то й на активістів", – зазначили мітингувальники.



Кияни вимагають захистити будівлі ВДНГ / Фото фейсбук-сторінки Ukrainian Modernism



На акцію прийшли люди різного віку / Фото фейсбук-сторінки Ukrainian Modernism

Знищення павільйону фестивалю "Кураж": що відомо

На початку лютого 2022 року засновниця благодійного фестивалю "Кураж", який допомагає проєктам для дітей, Олена Гудкова повідомила про руйнування павільйону №19.

На місці павільйону "Куражу" через кілька років мають збудувати Президентський університет.

Гудкова зазначила, що фестиваль не отримав компенсацій від ВДНГ.

У ВДНГ повідомили, що пропонували для "Куражу" інше приміщення, а будівництво університету входить до їхньої концепції розвитку.

Головний архітектор університету Президента Віталій Молочко запевнив, що Міністерство культури дозволило початок підготовчих робіт для будівництва.

Однак заступниця голови Архітектурної Палати Національної спілки архітекторів України Анна Курій зазначила, що павільйон можуть зносити незаконно.

Особисто з'ясувати ситуацію захотів Президент Володимир Зеленський. Він зустрівся із Оленою Гудковою.

Текст публікації фейсбук-сторіки Ukrainian Modernism

ВДНГ: Виставка Досягнень Нищення Гідності – це було потужно! Спільно з громадою та ініціативами Мапа Реновації й Зберегти Квіти України та за участю DE NE DE ми провели акцію протесту проти нищення павільйонів ВДНГ – вони доламали павільйон №19, яскравий зразок архітектури модернізму. Досить руйнувати нашу спадщину!!!