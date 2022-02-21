Организаторами акции стали инициативы "Карта Реновации", "Сохранить Цветы Украины" и DE NE DE. Событие произошло 19 февраля.

К теме Прощание с легендой: как на ВДНХ разрушают павильон "Куража" – фото и видео 24 канала

Что требовали люди

Активисты отметили, что сейчас происходит дерзкое разрушение культурного наследия Украины, а архитектурные конкурсы не прозрачны. Люди объявили следующие требования:

Офис Президента Украины и ВДНХ должны открыто обсудить с обществом, экспертами, властью и бизнесом шаги по выходу из кризисной ситуации;

всем сохранившимся павильонам ВДНХ следует предоставить статус памятника (с уточнением охранных границ).

Киевляне вышли на протест к ВДНХ / Фото фейсбук-страницы Ukrainian Modernism

Разрушенный павильон №19 / Фото фейсбук-страницы Ukrainian Modernism

Люди пришли с требованиями / Фото фейсбук-страницы Ukrainian Modernism

ВДНХ – это единый организм, ансамбль, а не отдельные павильоны, которые по вкусу Институту культурного наследия,

– написали активисты.

Киевляне хотят реакции власти / Фото фейсбук-страницы Ukrainian Modernism

Люди защищают архитектуру модернизма / Фото фейсбук-страницы Ukrainian Modernism

Активисты не будут останавливаться

К протесту присоединились люди всех возрастов. По словам активистов, наследие модернизма должно иметь системную защиту, поэтому они не будут останавливаться.

"В конце акции подходили бабушки, живущие возле ВДНХ, благодарили, что предоставили им возможность высказаться и пожелали не опускать руки. Не опустим. Хотя заказчики и исполнители строительства до сих пор перебрасывают ответственность за уничтожение павильона 19 между собой, а то и на активистов", – отметили митингующие.

Киевляне требуют защитить здания ВДНХ / Фото фейсбук-страницы Ukrainian Modernism

На акцию пришли люди всех возрастов / Фото фейсбук-страницы Ukrainian Modernism

Уничтожение павильона фестиваля "Кураж": что известно

В начале февраля 2022 года основательница благотворительного фестиваля "Кураж", который помогает проектам для детей, Елена Гудкова сообщила о разрушении павильона №19.

На месте павильона "Куража" через несколько лет предстоит построить Президентский университет.

Гудкова отметила, что фестиваль не получил компенсации от ВДНХ.

В ВДНХ сообщили, что предлагали для "Куража" другое помещение, а строительство университета входит в их концепцию развития.

Главный архитектор университета Президента Виталий Молочко заверил, что Министерство культуры разрешило начало подготовительных работ по строительству.

Однако замглавы Архитектурной Палаты Национального союза архитекторов Украины Анна Курий отметила, что павильон могут сносить незаконно.

Лично выяснить ситуацию захотел президент Владимир Зеленский. Он встретился с Еленой Гудковой.

Текст публикации фейсбук-страницы Ukrainian Modernism

ВДНХ: Выставка Достижений Уничтожения Достоинства – это было мощно! Совместно с обществом и инициативами Карта Реновации и Сохранить Цветы Украины и с участием DE NE DE мы провели акцию протеста против уничтожения павильонов ВДНХ – они доломали павильон №19, яркий образец архитектуры модернизма. Хватит разрушать наше наследие!!!