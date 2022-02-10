Молочко отметил, что также является соавтором Президентского университета. По его словам, павильон №19, в котором проходил "Кураж", не является памятником градостроительства.
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Что с проектом университета
МОН еще в феврале 2021 года провело ряд круглых столов для обсуждения концепции Президентского университета. Команда Молочко создала и представила свой вариант.
Мы узнали, что Президент на форуме "Украина 30" хочет презентовать концепцию Президентского университета. Для нас это была большая честь, и мы решили за свой счет подготовить видеовизуализацию и макет на этот форум,
– сказал Молочко.
"Нашу концепцию презентовали в конце мая 2021 года на форуме "Украина 30". После этого был запущен бюрократический механизм создания проекта. Мы продолжали на собственном энтузиазме дорабатывать и усовершенствовать наш эскиз", – добавил он.
Молочко отметил, что сейчас смета проекта на этапе формирования, а вся организация процесса ведется исключительно в правовом поле. Он отметил, что проектная документация прошла экспертизу и получила от Минкульта разрешение для начала подготовительных работ строительства.
Почему выбрали территорию на ВДНХ
По словам архитектора, МОН обратилось к Экспоцентру относительно размещения Президентского университета в образовательном кластере ВДНХ. Там предоставили территорию образовательного кластера возле Музея науки МАН Украины.
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Какая судьба ждет павильоны ВДНХ
Молочко написал, что на визуализации проекта нет павильонов №13, №19, №17. Он отметил, что эти помещения не являются памятниками архитектуры и градостроительства.
Павильон №19 был определен заказчиком для привлечения под реконструкцию для создания Президентского университета. Согласно техническому отчету, металлические конструкции и элементы в аварийном состоянии,
– отметил архитектор.
Он добавил, что сооружение имеет некачественное бетонирование с нарушением технологии монолитных работ. Кроме этого, имеется оголение рабочей арматуры балок, коррозия металлических деталей.
Что касается павильона №17, то, как написал Молочко, его планируют интегрировать в проект университета.
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Текст публикации Виталия Молочко
Павильон №19 – (не относится к памятникам архитектуры и градостроительства) был определен заказчиком для привлечения под реконструкцию для создания Президентского университета. В соответствии с техническим отчетом, металлические конструкции и элементы в аварийном состоянии (IV категория), с/б конструктивные элементы охарактеризованы экспертами, как непригодные к нормальной эксплуатации (...некачественное бетонирование с нарушением технологии монолитных работ, оголение рабочей арматуры балок, коррозия металлических форм и металлических профильных листов покрытия, коррозия металлических рам и др.) Также, согласно техническим заданиям, лаборатории Президентского университета должны быть сгруппированы и должны иметь подземные помещения. Этажность лабораторной части здания – 4 этажа.