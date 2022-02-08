Учредительница "Куража" Алена Гудкова встретилась с Владимиром Зеленским 7 февраля. По результатам встречи деньги за лифт, который на благотворительные взносы купила команда фестиваля, передадут директору ВДНХ Евгению Мушкину, а тот потратит их на благотворительность.

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Пообещал ли что-то Президент

Гудкова отметила, что Зеленский заверил в прозрачной коммуникации относительно проекта университета Президента. Он заверил, что в случае вопросов будет готов отвечать лично.

"Я не готова делать выводы и надеяться на обещания встречи, поэтому буду ждать действий", – написала Гудкова.

Справка. "Кураж" – первая киевская благотворительная барахолка, помогавшая проектам для детей.

Что известно о сносе павильона "Куража"

Сообщения о сносе 19 павильона ВДНХ, в котором проходил фестиваль "Кураж", появилось 3 февраля. Гудкова отметила, что на его месте хотят построить президентский университет.

Директор ВДНХ Евгений Мушкин сообщил, что предложил для фестиваля другое помещение. По его словам, у ВДНХ есть концепция развития, в которую входит строительство учебного заведения.

Также Мушкин заверил, что первоначально павильон №19 не был обустроен для образовательных нужд.

Текст публикации Алены Гудковой

По результатам встречи:

Стоимость лифта, купленного из благотворительных сборов нашего коммьюнити, и его установки в павильон 19, передадут директору ВДНХ Евгению Мушкину, а он передаст все на благотворительность. Уже сейчас менеджеры платформы dobro.ua, где мы собирали на лифт, готовят список реципиентов под эту сумму.

Что касается университета и сноса зданий, я не компетентна отвечать, но если я правильно поняла, то руководство проекта в ближайшее время выйдет с прозрачной и понятной (я очень надеюсь) коммуникацией со своих источников и дальше ответит на вопросы от своего лица. К сожалению, здесь я мало на что могу повлиять. Разве что подарила Президенту потрясающую книгу издательства "Основы" об украинском модернизме, чисто на всякий случай. Но хочу верить, что нового случая не будет.