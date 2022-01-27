Активістка Femen з дитиною оголилася перед Офісом Президента: фото з місця пікету

Активістка руху FEMEN оголила груди під Офісом Президента України на знак протесту проти військового обліку жінок. Це трапилося 27 січня.

На дивну акцію жінка прийшла не сама. Із собою вона привела маленьку дитину, перед якою не соромилася роздягатися.

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Послання Зеленському

Ініціаторки акції пояснили, що у такий спосіб хотіли показати свою вимогу до глави держави Володимира Зеленського негайно скасувати обов'язковий військовий облік для жінок. Крім того, членкині FEMEN побоюються, що жінок примусово мобілізуватимуть у разі повномасштабної війни.

На їхню думку, жінки та дівчата мусять ставати учасницями збройних конфліктів лише добровільно, без зобов'язань із боку держави.

Жінки досі не мають рівних прав із чоловіками, і тому на них не можуть накладатися рівні обов'язки. Жодна з нас не розв'язувала війн! Жодна з нас не обкрадала армію! Жодна з нас не має загинути!

– йдеться у зверненні FEMEN.

Натільний "живопис"

Жінка, яка вийшла пікетувати Банкову, написала на верхній частині власного тіла різноманітні пацифістські гасла на кшталт "Жінка не дорівнює війна", "Руки геть від жінок", FEMEN.

Зрештою до неї підійшли військові й змусили прикритися, накинувши на оголене тіло дублянку. Весь цей час за тим, що відбувається, спостерігала дитина активістки.

Паніка FEMEN безпідставна

Міноборони вже розробило нову редакцію закону про військовий облік жінок. У ньому на 15 позицій планують зменшити коло професій, які підпадатимуть під процедуру. Крім того, увесь процес намагатимуться максимально перевести в онлайн формат.

У мирний час ніхто не змушуватиме жінок вступати до лав армії. Це як завжди відбуватиметься лише на добровільній основі.

Активістка FEMEN роздяглася під вікнами Офісу Президента / Фото FEMEN – Увага! Кадри 18+

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