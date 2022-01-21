Нову редакцію наказу відправили на погодження до МВС, СБУ та Служби зовнішньої розвідки. Тепер Міноборони пропонує скоротити перелік спеціальностей та професій на 15 позицій.

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Як виглядає нова редакція

Тепер Міноборони замість 35 фазових напрямків пропонують брати на військовий облік фахівчинь з 14 спеціальностей та представниць 6 професій. Загалом ці 20 напрямків об'єднують близько 100 військово-облікових спеціальностей. Попередня редакція об'єднувала понад 200 таких спеціальностей.

Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, що нова редакція передбачає не лише забезпечення теперішніх потреб війська, але й розвиток Збройних Сил. Тому тепер у переліку залишаються актуальні для найближчого майбутнього професії та спеціальності.

У наказі ми затверджуємо не усі спеціальності, які нам колись теоретично можуть знадобитися, а тільки ті, що наші військові вважають актуальними в осяжній перспективі. Це дозволило значно скоротити перелік спеціальностей і професій, які потребують військового обліку жінок на даному етапі. Відповідно, це дозволить спокійно, без ажіотажу організувати та забезпечити облік визначених груп, проаналізувати результати і рухатись далі,

– заявив Резніков.

Військовозобов'язаними пропонують залишити представниць сфери медицини, електроніки, зв'язку, метрології, картографії, фінансів, бухгалтерського обліку, аудиту тощо. Остаточний перелік оприлюднять після погодження іншими відомствами.

Перелік може переглядати Генштаб

У новій редакції також передбачений механізм редагування переліку спеціальностей, представниці яких повинні стати на військовий облік. Згідно з документом, який зараз на стадії погодження, Генштаб Збройних Сил зможе вносити зміни до переліку за нагальних потреб.

Олексій Резніков наголосив, що Міноборони працюють над вдосконаленням процедури взяття жінок на військовий облік. За його словами, усе, що можна буде перевести у цифровий формат – переведуть.

Роз'яснення щодо штрафів

За словами Олексія Резнікова, жінок, професії яких зобов'язують стати на військовий облік, штрафи не передбачені, якщо вони цього не зроблять. Причиною цього є те, що згідно із законодавством штрафи передбачені для військовозобов'язаних за порушення тих чи інших норм. До моменту взяття на облік, жінки не є військовозобов'язаними.

Військовий облік для жінок: головне

17 грудня набув чинності перелік спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після здобуття яких жінок беруть на облік військовозобов’язаних.

23 грудня на сайті президента України зареєстрували електронну петицію з вимогою скасувати наказ Міністерства оборони про необхідність військового обліку для жінок. Уже 27 грудня петиція набрала понад 25,6 тисячі підписів.

Володимир Зеленський відреагував на петицію та просив міністра оборони Олексія Резнікова скоротити перелік професій.

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