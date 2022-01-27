На странную акцию женщина пришла не одна. С собой она привела маленького ребенка, перед которым не стеснялась раздеваться.

Важно Воинский учет для женщин: что изменится для украинок

Послание Зеленскому

Инициаторы акции пояснили, что таким образом хотели показать свое требование к главе государства Владимиру Зеленскому немедленно отменить обязательный воинский учет для женщин. Кроме того, члены FEMEN опасаются, что женщин будут принудительно мобилизовать в случае полномасштабной войны.

По их мнению, женщины и девушки должны становиться участницами вооруженных конфликтов только добровольно, без обязательств со стороны государства.

Женщины до сих пор не имеют равных прав с мужчинами, и поэтому на них не могут накладываться равные обязанности. Ни одна из нас не развязывала войн! Ни одна из нас не обворовывала армию! Ни одна из нас не должна погибнуть!

– говорится в обращении FEMEN.

Нательная "живопись"

Женщина, которая вышла пикетировать Банковую, написала на верхней части собственного тела различные пацифистские лозунги вроде "Женщина не равна война", "Руки прочь от женщин", FEMEN.

Наконец к ней подошли военные и заставили прикрыться, накинув на голое тело дубленку. Все это время за происходящим наблюдал ребенок активистки.

Паника FEMEN безосновательна

Минобороны уже разработало новую редакцию закона о воинском учете женщин. В нем на 15 позиций планируют уменьшить круг профессий, которые будут подпадать под процедуру. Кроме того, весь процесс постараются максимально перевести в онлайн формат.

Обратите внимание! В мирное время никто не будет заставлять женщин вступать в ряды армии. Это, как всегда, будет происходить только на добровольной основе.

Активистка FEMEN разделась под окнами Офиса Президента / Фото FEMEN – Внимание! Кадры 18+

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