Росія атакувала Київщину дронами: у Броварах пошкоджено підприємства, виникла пожежа

Найбільше постраждала Броварська громада. Тут пошкоджень зазнали будівлі на трьох підприємствах, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

За словами Калашника, найбільше постраждала Броварська громада. Тут пошкоджено будівлі на території трьох підприємств. На одному з них виникла пожежа – її вже вдалося локалізувати.

Також пошкоджень зазнали фасади та дахи двох приватних будинків, два легкові автомобілі та вантажівка.

На щастя, ніхто не постраждав. Зараз на місцях працюють усі оперативні служби. Триває фіксація та ліквідація наслідків атаки.

Також Калашник закликав жителів Київщини не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Адже це питання безпеки та життя.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрози застосування ворогом ударних БпЛА для всіх областей, про вибухи, а також про наслідки російських атак читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Яку інформацію повідомляли раніше?

Після опівночі 22 березня київські телеграм-канали заявляли про вибухи на Київщині, зокрема у передмісті столиці. Попередньо, працювала ППО.

Тривогу на Київщині оголосили ще після 23:30 21 березня та згодом вона дійшла до столиці. Водночас Повітряні сили повідомляли по рух БпЛА. За даними моніторингових ресурсів, Київську область атакували щонайменше 5 БпЛА.