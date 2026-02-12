Вночі ворог бив по Києву: в одній з квартир вилучили реактивний двигун російського БпЛА

В ніч на 12 лютого російська армія атакувала Київ балістичними ракетами та ударними дронами. Після обстрілу в одному з багатоквартирних будинків у столиці знайшли реактивний двигун ворожого безпілотника.

Про це повідомили в поліції Києва.

Які наслідки удару по Києву?

Вночі 12 лютого російські війська прицільно били по Лівому березі столиці: внаслідок ударів пошкоджені авто та житлові будинки.

За словами правоохоронців, у Дарницькому районі столиці уламки ворожого БпЛА пошкодили фасад багатоповерхівки. В одній з квартир на останньому поверсі вибухотехніки також вилучили реактивний двигун безпілотника.

Станом на 7:30 ранку відомо про двох постраждалих внаслідок обстрілу Києва – чоловіка та жінку.

У поліції зазначили, що слідчо-оперативні групи, патрульні поліцейські та профільні служби продовжують працювати на місцях ворожих ударів, а ліквідація наслідків повітряної атаки триває.

Наслідки обстрілу Києва / Фото: Нацполіція

Під атакою були й інші регіони