Вночі ворог бив по Києву: в одній з квартир вилучили реактивний двигун російського БпЛА
- Вночі 12 лютого російські війська обстріляли Київ балістичними ракетами та ударними дронами, пошкодивши авто та житлові будинки.
- У Дарницькому районі столиці в одній з квартир вилучили реактивний двигун безпілотника.
В ніч на 12 лютого російська армія атакувала Київ балістичними ракетами та ударними дронами. Після обстрілу в одному з багатоквартирних будинків у столиці знайшли реактивний двигун ворожого безпілотника.
Про це повідомили в поліції Києва.
Читайте також Комбінована атака на Київ: є перша інформація про наслідки та постраждалих
Які наслідки удару по Києву?
Вночі 12 лютого російські війська прицільно били по Лівому березі столиці: внаслідок ударів пошкоджені авто та житлові будинки.
За словами правоохоронців, у Дарницькому районі столиці уламки ворожого БпЛА пошкодили фасад багатоповерхівки. В одній з квартир на останньому поверсі вибухотехніки також вилучили реактивний двигун безпілотника.
Станом на 7:30 ранку відомо про двох постраждалих внаслідок обстрілу Києва – чоловіка та жінку.
У поліції зазначили, що слідчо-оперативні групи, патрульні поліцейські та профільні служби продовжують працювати на місцях ворожих ударів, а ліквідація наслідків повітряної атаки триває.
Наслідки обстрілу Києва / Фото: Нацполіція
Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Під атакою були й інші регіони
В ніч на 12 лютого російські безпілотники атакували Одесу. Там було чути вибухи, працювала ППО – під загрозою був центр міста.
Згодом обласна військова адміністрація повідомила, що в одному з районів Одеси пошкоджено обʼєкт інфраструктури.
Вибухи також лунали у Дніпрі, місто перебувало під атакою балістики.