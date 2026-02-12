Комбінована атака на Київ: є перша інформація про наслідки та постраждалих

Російська армія вдарила по Києву вночі 12 лютого. На місто летіли балістичні ракети та ударні БпЛА.

У столиці є пошкодження та постраждалі, як інформує Київська МВА. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Тривога в Києві, дрони й балістика атакують Україну: де зараз найбільша загроза

Атака на Київ 12 лютого: яка є інформація про наслідки?

Російська армія завдала по Києві комбінованого удару з повітря вночі 12 лютого. Ворог застосував щонайменше два види зброї – балістичні ракети та ударні безпілотники.

Відбій у столиці дали у 05:22. За інформацією міської військової адміністрації та мерії, є пошкодження у кількох районах, також постраждали люди. Ось що відомо на цей час:

У Дарницькому районі постраждав приватний будинок.

У Голосіївському та Деснянському районах пошкоджена нежитлова забудова.

У Дніпровському районі впали уламки біля житлових будинків на двох локаціях. Попередньо, без пожежі.

Станом на цей час відомо про 2 постраждалих.

ДСНС підсумовує, що пошкоджена житлова забудова у Дарницькому (уламки вразили фасад та скління вікон) та Дніпровському (на двох локаціях впали БпЛА біля будинків) районах міста.

Одночасно з Києвом ворог атакував Дніпро: які наслідки там?