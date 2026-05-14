Київ вночі був під страшною атакою: фото та відео з місця обвалу будинку

У ніч проти 15 травня Росія знову підступно атакувала Київ. Унаслідок цього пошкоджена цивільна інфраструктура.

Постраждали одразу декілька районів міста. У ДСНС показали фото та відео наслідків.

Як виглядає Київ після атаки?

За даними ДСНС, у Дарницькому районі Києва є влучання в багатоповерховий житловий будинок. Там обвалилися конструкції.

Звідти врятували 10 осіб, проводяться аварійно-рятувальні роботи для пошуку інших постраждалих.

Також у цьому районі зафіксовано падіння уламків на територію АЗС.

В Оболонському районі столиці уламки впали на відкритий території та на 3-поверхову будівлю паркінгу та бізнес-центру. За іншою адресою уламки пошкодили квартиру в житловому будинку на 12 поверсі, також було влучання у 25-поверхову недобудову, є травмовані.

У Дніпровському районі загорівся дах 5-поверхового житлового будинку, постраждала одна людина.

За іншими адресами було влучання БпЛА в ще одну 5-поверхівку, пошкоджено приватний житловий будинок, загорілися кілька гаражів та припарковане авто.

Окрім того, у Солом'янському районі столиці сталося загоряння припаркованого автомобіля, у Голосіївському – виявлені уламки на проїжджій частині, у Святошинському – падіння уламків на відкриту територію.

Що ще відомо про атаку на Київ?

Масована атака на Україну розпочалася приблизно о 1 ночі 15 травня. Росія запустила сотні ударних БпЛА, а також застосувала балістичні ракети. Ближче до 3 ранку почався обстріл крилатими ракетами.

Київ та Київська область опинилися в епіцентрі ударів Росії. Також під ударом була Полтавська область.

За інформацією міського голови Віталія Кличка, у Києві наразі 9 людей госпіталізували, ще 2 людям надали допомогу амбулаторно.

Тим часом в області, за даними ОВА, постраждали 6 осіб. Наслідки фіксують у восьми районах.