Масована атака на Київщину: пошкоджено будинки, серед поранених – дитина

Уночі 14 травня російські війська били з повітря по Київщині. Наслідки атаки фіксують щонайменше у шести районах області.

На жаль, не обійшлось без постраждалих. Про це повідомили начальник Київської ОВА Микола Калашник та ДСНС.

Які деталі ворожих ударів по Київщині?

Микола Калашник проінформував, що під російським прицілом були житлові будинки. Загалом внаслідок атаки постраждали семеро людей.

Чоловіка 27 років та жінку 56 років госпіталізовано. У чоловіка — множинні осколкові поранення живота та грудної клітини, різані й рвані рани. У жінки — осколкові поранення, наскрізна травма обличчя. Також постраждали дитина трьох років та дві жінки 37 і 20 років.

У Бориспільському районі внаслідок атаки поранено п'ятьох осіб, зокрема дитина трьох років. Двох людей – чоловіка 37 років та жінку 50 років – госпіталізували. У них осколкові поранення живота та грудної клітки, різані та рвані рани. Також у постраждалої наскрізна травма обличчя. Іншим медики надали допомогу на місці.

До того ж від ударів там пошкоджено багатоповерхівку. Звідти евакуювали 30 мешканців. Ще понівечено шість машин, підприємство, приватний будинок та господарські споруди.

Зокрема дві людини травмовано у Фастівському районі – жінкам 42 та 32 років надали меддопомогу на місці. Одна з них отримала посічені рани обох кінцівок, а інша – гостру реакцію на стрес. Там також понівечено багатоповерхівку.

У Бучанському районі після обстрілу горіла складська будівля та дві автівки. В Обухівському пошкоджено три приватні будинки.

Крім того, у Броварському районі постраждали три приватні домівки, автівка та підприємство. Ще один приватний будинок пошкоджено у Білоцерківському районі.

Численні пошкодження після атаки на Київщину / Фото ДСНС

Вогнеборці загасили пожежі у житловому секторі, триває ліквідація наслідків.

Всі оперативні служби працюють безперервно. Разом із громадами та партнерами вже організовуємо допомогу людям, чиє житло постраждало,

– додав Калашник.

Ще кадри атакованих будівель / Фото Нацполіції

Атака на Київ: коротко про наслідки

Під масованим російським обстрілом вночі 14 травня був Київ. У більшості районів столиці фіксували пожежі, падіння уламків та прильоти у будівлі. Пошкоджено житлові будинки, гаражі та недобудову.

Відомо, що у Дарницькому районі після влучання стався обвал житлового будинку. ДСНС рятує людей з-під завалів.

Внаслідок атаки у столиці постраждали понад 20 людей. Ще одна людина загинула.