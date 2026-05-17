На Київщині після атаки пошкоджено будинки і АТП

Вдень Росія атакувала Київську область. Ворог завдав ударів дронами.

Про наслідки денної атаки на регіон розповів глава Київської ОВА Микола Калашник.

Які наслідки атаки на Київщину 17 травня?

За словами чиновника, у Броварському районі внаслідок удару БпЛА пошкоджено будівлю автотранспортного підприємства та два приватні будинки.

На щастя, постраждалих серед населення немає.

На місцях працюють усі необхідні служби. Фіксуємо наслідки атаки та координуємо надання допомоги людям, чиї домівки зазнали пошкоджень,

– йдеться у повідомленні Калашника.

Глава ОВА закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, що після 13:00 для області та столиці оголосили повітряну тривогу. Влада повідомляла про роботу ППО по ворожих дронах у Києві та області.

Київська область перебуває під постійним терором окупантів

16 травня унаслідок дронової атаки у Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок та територію комунального підприємства. Уламками й вибуховою хвилею також пошкоджено сім транспортних засобів – вантажівки, трактор та легкові автомобілі.

14 травня регіон зазнав масованої атаки. Пошкодження та пожежі були зафіксовані в Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському районах.

У Фастівському районі постраждали 2 людей, у Бориспільському – 5 людей, серед них 1 дитина. Також у Бориспільському районі рятувальники евакуювали 30 мешканців із багатоповерхівки.

Пошкоджено приватні житлові будинки, квартири, господарчі споруди та автомобілі.

Чи є загроза повторного наступу на Київщину?

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається втягнути Білорусь у війну проти України. За його словами, є ризик, що з території Білорусі може бути спроба наступу в напрямку Києва або Чернігова.

Військовий експерт Павло Нарожний у коментарі для 24 Каналу пояснив, що такий наступ теоретично можливий, але його реалізація залежить від багатьох факторів і не може відбутися швидко.

За його словами, для наступу з Білорусі Росії потрібно сформувати велике ударне угруповання – щонайменше понад 50 тисяч військових.

Нарожний підкреслює, що північний напрямок України добре укріплений. Там складний рельєф – ліси, річки, болота – і небагато доріг, які легко контролювати.

Окремо експерт зазначає, що Україна зараз має значно сильнішу оборону, ніж у 2022 році: більше військ, глибшу систему фортифікацій і масштабне мінування територій.

Нарожний підсумовує: навіть якщо Росія спробує атакувати з боку Білорусі, це не буде швидке або легке просування, а ймовірність глибокого прориву залишається низькою за нинішніх умов.