Ворожі дрони вгатили по Київщині: пошкоджено будівлі та авто

Вранці 28 лютого Росія атакувала Київщину ударними дронами. Наслідки обстрілу фіксують в Обухівському районі.

Детальніше про наслідки атаки розповів очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Дивіться також Ворог вгатив по одній зі станцій на Дніпропетровщині: спалахнула пожежа, постраждав машиніст

Що відомо про атаку на Київщину?

За даними Київської ОВА, вранці під обстріл російських дронів потрапила Обухівщина. Внаслідок атаки там пошкоджено приватний будинок та автівку. Також понівечене аграрне приміщення.

Микола Калашник запевнив, що в результаті атаки ніхто не постраждав.

На місці працюють фахівці – фіксують та ліквідовують наслідки ворожої атаки,

– додав начальника КОВА.

Місцева влада подякувала службам та силам ППО за оперативну роботу. Також запевнила у наданні допомоги людям, чиє житло постраждало від російської атаки.

Наслідки інших атак по Україні