Ворожі дрони вгатили по Київщині: пошкоджено будівлі та авто
- Російські дрони атакували Обухівський район Київщини, пошкодивши приватний будинок, автівку та аграрне приміщення.
- Внаслідок атаки ніхто не постраждав, а місцева влада забезпечить необхідну допомогу.
Вранці 28 лютого Росія атакувала Київщину ударними дронами. Наслідки обстрілу фіксують в Обухівському районі.
Детальніше про наслідки атаки розповів очільник Київської ОВА Микола Калашник.
Дивіться також Ворог вгатив по одній зі станцій на Дніпропетровщині: спалахнула пожежа, постраждав машиніст
Що відомо про атаку на Київщину?
За даними Київської ОВА, вранці під обстріл російських дронів потрапила Обухівщина. Внаслідок атаки там пошкоджено приватний будинок та автівку. Також понівечене аграрне приміщення.
Микола Калашник запевнив, що в результаті атаки ніхто не постраждав.
На місці працюють фахівці – фіксують та ліквідовують наслідки ворожої атаки,
– додав начальника КОВА.
Місцева влада подякувала службам та силам ППО за оперативну роботу. Також запевнила у наданні допомоги людям, чиє житло постраждало від російської атаки.
Наслідки інших атак по Україні
Вночі 28 лютого Росія атакувала дронами одну з залізничних станцій Дніпропетровщини. За даними віцепрем'єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, внаслідок атаки виникла пожежа та травмований машиніст поїзда.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загалом цього обстрілу росіяни запустили по Україні 1 балістичну ракету та 105 ударних БпЛА. Більшість з них вдалось знешкодити силам ППО.