У Білій Церкві спалахнула пожежа у лікарні: одна жінка померла – фото з місця трагедії

У Білоцерківській міській лікарні №1 трапилася пожежа, яка забрала життя однієї пацієнтки. Про смертельний інцидент правоохоронців повідомили о 6 годині ранку 4 жовтня.

Медики забили на сполох, коли помітили задимлення у гематологічному відділенні. За їхнім викликом у лікарню негайно приїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, рятувальники та криміналісти.

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Вогонь спалахнув у палаті гематологічного відділення Білоцерківської міської лікарні №1 / Фото поліції Київської області

У всьому винен обігрівач

Загоряння виникло в одній із палат через увімкнений обігрівач.

З'ясувалося, що прилад зайнявся, бо був несправним.

Полум'я від нього швидко перекинулося на матрац пацієнта.



Лікарі помітили задимлення о 6 ранку й одразу викликали рятувальників / Фото поліції Київської області

Евакуація врятувала не всіх

Рятувальники оперативно евакуювали всіх, хто перебував у відділенні гематології. Однак, одна 74-річна пацієнтка, на жаль, не вижила. Жінка померла уже на вулиці. Незадовго до загибелі вона перенесла інфаркт.

Після остаточних висновків розслідування причин пожежі поліція відкриє кримінальне провадження.



Вогонь спалахнув через несправний обігрівач й одразу перекинувся на матрац / Фото поліції Київської області

Пожежа у поліклініці Львова: подібний випадок

Через замикання в електрощитовій 20 вересня пожежа виникла у львівському поліклінічному відділенні №20. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Вогнеборцям вдалося загасити вогонь за пів години.