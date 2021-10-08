Біля Чорнобильської АЕС зафільмували стадо диких оленів: видовищні кадри

У зоні відчуження поблизу Чорнобильської АЕС у камери об'єктивів потрапило ціле стадо оленів. Це є великою рідкістю, адже зазвичай дикі звірі добре маскуються та ховаються від людей.

Групу величних красенів журналісти зафільмували неподалік контрольно-пропускного пункту Дитятки. Фактично – це самісіньке серце ядерної катастрофи. Адже у безпосередній близькості розташований саркофаг четвертого енергоблоку.

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Диво посеред пустки

Першою група фотомисливців помітила самицю. Вона паслася посеред густої високої трави. А трохи віддалік неї стояв вожак стада – альфа-самець із величезними рогами. За кілька хвилин він помітив присутність людей і звуком звелів усьому стаду тікати в ліс. Спочатку в гущавину побігла група самиць, а вожак пішов з галявини останнім, захищаючи їх.

Відродження після апокаліпсису

Попри трагедію 1986 року, зона відчуження нині стала місцем відродження дикої флори та фауни. Поява Чорнобильського біосферного заповідника – це наслідок відсутності втручання людини в природнє середовище.

Наразі на цих, здавалося б, мертвих територіях сконцентрувалася чи не найвища популяція диких звірів у всій Європі. Серед них, окрім оленів, – рисі, ведмеді та вовки.

Поблизу Чорнобильської АЕС помітили стадо диких оленів / Скриншоти відео каналу "Україна"

Одні милуються, інші – стають варварами

На Київщині правоохоронці спіймали браконьєра, який убив молодого оленя. Незаконне полювання він, імовірно, влаштував у зоні Чорнобильського екологічного біосферного заповідника. У підозрюваного вилучили закривавлені мішки з м'ясом та голову тварини.