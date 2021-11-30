Біля Офісу Президента почали облаштовувати новорічну ковзанку: яскраві фото

На Банковій почали готуватися до новорічних свят. Вдень 30 листопада робочі привезли на площу біля Офісу Президента деталі для встановлення ковзанки.

Для проведення монтажу двір біля адміністративної будівлі обгородили металевим парканом. Це суттєво обмежило вхід до Банкової вулиці.

Дивіться також У Києві почали монтувати головну новорічну ялинку України

Коли саме ковзанка почне свою роботу, наразі невідомо.

Монтаж вже розпочався



Коли робочі закінчать підготовку ковзанки, наразі невідомо / Фото "Цензор.НЕТ"

Завозити частини ковзанки до Офісу Президента почали вранці 30 листопада.

Робочі розвантажили деталі, після чого почали складати конструкцію.

Минулого року облаштування ковзанки на Банковій також розпочалося 30 листопада. Тоді ковзанку та резиденцію святого Миколая відкрили 19 грудня.



Поява ковзанки обмежила прохід на Банкову / Фото "Цензор.НЕТ"

ЗМІ зазначають, що монтаж ковзанки з обмеженням руху на Банковій почалося напередодні оголошеного Зеленським держперевороту. На вечір 1 грудня у Києві запланована масштабна акція протесту.



Облаштування ковзанки почали напередодні масштабних акцій протесту / Фото "Цензор.НЕТ"

Організатори заходу – об'єднання громадських організацій "Рух опору капітуляції" та партія "Демократична сокира" – звинувачують владу в корупції, імітації боротьби з олігархами, бездіяльності проти загрози з боку РФ.

Головною вимогою протесту є звільнення Андрія Єрмака з посади очільника ОП.