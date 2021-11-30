Для проведения монтажа двор возле административного здания огородили металлическим забором. Это существенно ограничило вход на Банковую улицу.
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Когда именно каток начнет свою работу, пока неизвестно.
Монтаж уже начался
Когда рабочие закончат подготовку катка, пока неизвестно / Фото "Цензор.НЕТ"
- Завозить части катка к Офису Президента начали утром 30 ноября.
- Рабочие разгрузили детали, после чего начали складывать конструкцию.
- В прошлом году обустройство катка на Банковой также началось 30 ноября. Тогда каток и резиденцию святого Николая открыли 19 декабря.
Появление катка ограничило проход на Банковую / Фото "Цензор.НЕТ"
СМИ отмечают, что монтаж катка с ограничением движения на Банковой начался накануне объявленного Зеленским госпереворота. На вечер 1 ноября в Киеве запланирована масштабная акция протеста.
Обустройство катка начали накануне масштабных акций протеста / Фото "Цензор.НЕТ"
Организаторы мероприятия – объединение общественных организаций "Движение сопротивления капитуляции" и партия "Демократический топор" – обвиняют власть в коррупции, имитации борьбы с олигархами, бездействии против угрозы со стороны РФ.
Главным требованием протеста является увольнение Андрея Ермака с должности главы ОП.