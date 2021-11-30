Для проведення монтажу двір біля адміністративної будівлі обгородили металевим парканом. Це суттєво обмежило вхід до Банкової вулиці.
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Коли саме ковзанка почне свою роботу, наразі невідомо.
Монтаж вже розпочався
Коли робочі закінчать підготовку ковзанки, наразі невідомо / Фото "Цензор.НЕТ"
- Завозити частини ковзанки до Офісу Президента почали вранці 30 листопада.
- Робочі розвантажили деталі, після чого почали складати конструкцію.
- Минулого року облаштування ковзанки на Банковій також розпочалося 30 листопада. Тоді ковзанку та резиденцію святого Миколая відкрили 19 грудня.
Поява ковзанки обмежила прохід на Банкову / Фото "Цензор.НЕТ"
ЗМІ зазначають, що монтаж ковзанки з обмеженням руху на Банковій почалося напередодні оголошеного Зеленським держперевороту. На вечір 1 листопада у Києві запланована масштабна акція протесту.
Облаштування ковзанки почали напередодні масштабних акцій протесту / Фото "Цензор.НЕТ"
Організатори заходу – об'єднання громадських організацій "Рух опору капітуляції" та партія "Демократична сокира" – звинувачують владу в корупції, імітації боротьби з олігархами, бездіяльності проти загрози з боку РФ.
Головною вимогою протесту є звільнення Андрія Єрмака з посади очільника ОП.