Біля Стоянки закінчили насипати міст: 18 квітня планують відкрити рух
Джерело:Гуманітарний штаб Київщини
Міст у Стоянці, що в Київській області, підрівали ще 25 лютого, аби завадити наступу російських військ на столицю. Вже 18 квітня рух цих шляхом планують відкрити, аби було можливим сполучення між Києвом та Житомиром.
Про це повідомив радник голови Київської ОВА Олексій Кулеба. Він зазначив, що вже завершили насипати міст біля Стоянки.
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Біля Стоянки завершили насипати міст
Рух транспорту планується відкрити у понеділок,
– додав Кулеба.
Також на Київщині продовжують роботи з розчищення Житомирської траси. Пріоритетне завдання – звести тимчасові насипні мости через річку Ірпінь.
Демонтують дорожники і знищений загарбниками міст на Житомирській трасі, відновлюють і перехід з твердим покриттям і біля села Демидів. Наразі готуються до спорудження переправи через річку Таль та дороги з твердим покриттям в селі Рудня-Тальська.Зверніть увагу! На Київщині та у Київській області змінили час комендантської години. Відтепер перебувати на вулиці не можна з 22:00 до 5:00.
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