Об этом сообщил советник главы Киевской ОВА Алексей Кулеба. Он отметил, что уже завершили насыпать мост возле Стоянки.

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Возле Стоянки завершили насыпать мост

Движение транспорта планируется открыть в понедельник,

– добавил Кулеба.

Также в Киевской области продолжают работы по расчистке Житомирской трассы. Приоритетная задача – возвести временные насыпные мосты через реку Ирпень.

Демонтируют дорожники и уничтоженный захватчиками мост на Житомирской трассе, восстанавливают переход с твердым покрытием и возле села Демидов. Сейчас готовятся к сооружению переправы через реку Таль и дороги с твердым покрытием в селе Рудня-Тальская.

Обратите внимание! В Киеве и области изменили время комендантского часа. Отныне находиться на улице нельзя с 22:00 до 5:00.

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