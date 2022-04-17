Про це повідомив радник голови Київської ОВА Олексій Кулеба. Він зазначив, що вже завершили насипати міст біля Стоянки.

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Біля Стоянки завершили насипати міст

Рух транспорту планується відкрити у понеділок,

– додав Кулеба.

Також на Київщині продовжують роботи з розчищення Житомирської траси. Пріоритетне завдання – звести тимчасові насипні мости через річку Ірпінь.

Демонтують дорожники і знищений загарбниками міст на Житомирській трасі, відновлюють і перехід з твердим покриттям і біля села Демидів. Наразі готуються до спорудження переправи через річку Таль та дороги з твердим покриттям в селі Рудня-Тальська.

Зверніть увагу! На Київщині та у Київській області змінили час комендантської години. Відтепер перебувати на вулиці не можна з 22:00 до 5:00.

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