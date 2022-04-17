Про це повідомив радник голови Київської ОВА Олексій Кулеба. Він зазначив, що вже завершили насипати міст біля Стоянки.
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Біля Стоянки завершили насипати міст
Рух транспорту планується відкрити у понеділок,
– додав Кулеба.
Також на Київщині продовжують роботи з розчищення Житомирської траси. Пріоритетне завдання – звести тимчасові насипні мости через річку Ірпінь.
Демонтують дорожники і знищений загарбниками міст на Житомирській трасі, відновлюють і перехід з твердим покриттям і біля села Демидів. Наразі готуються до спорудження переправи через річку Таль та дороги з твердим покриттям в селі Рудня-Тальська.
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