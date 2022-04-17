Унікальну шафку з Бородянки передали в музейний фонд України, відтепер вона – надбання Національного музею Революції Гідності. Фахівці зберегли і весь її вміст.
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Керамічного півника теж передали музейникам
Разом із шафою передали музейникам і декоративного керамічного півника. Фігурка вистояла попри падіння ворожої авіабомби.
Всередині шафки – порцеляновий посуд, баночки для спецій, традиційні сувеніри. Цей кухонний інтер'єр став відомий на весь світ завдяки фото Єлизавети Серватинської.
Фото півника із шафкою, уцілілою з усім начинням, на рештках багатоповерхівки стало ілюстрацією чи не найпоширенішої сьогодні переклички серед українців: "Ти як? – Тримаюсь…",
– кажуть у Музеї Революції Гідності.
Будівля, у якій розташована квартира з шафкою, була в аварійному стані і могла в будь-який момент завалитись. 14 квітня тепер музейний експонат зняли з дозволу власниці Надії Сватко. Аби зберегти ідентичність зібраної шафки, місце детально зняли з дронів.
Дивіться, як демонтовували шафку / Фото Музею Революції Гідності:
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