Унікальну шафку з Бородянки передали в музейний фонд України, відтепер вона – надбання Національного музею Революції Гідності. Фахівці зберегли і весь її вміст.

До теми Варила картоплю, носила воду: в Бородянці жінка допомогла вижити заблокованим у завалах людям

Керамічного півника теж передали музейникам

Разом із шафою передали музейникам і декоративного керамічного півника. Фігурка вистояла попри падіння ворожої авіабомби.

Всередині шафки – порцеляновий посуд, баночки для спецій, традиційні сувеніри. Цей кухонний інтер'єр став відомий на весь світ завдяки фото Єлизавети Серватинської.

Фото півника із шафкою, уцілілою з усім начинням, на рештках багатоповерхівки стало ілюстрацією чи не найпоширенішої сьогодні переклички серед українців: "Ти як? – Тримаюсь…",

– кажуть у Музеї Революції Гідності.

Будівля, у якій розташована квартира з шафкою, була в аварійному стані і могла в будь-який момент завалитись. 14 квітня тепер музейний експонат зняли з дозволу власниці Надії Сватко. Аби зберегти ідентичність зібраної шафки, місце детально зняли з дронів.

Зверніть увагу! Це перша експедиція, яку провів Штаб порятунку у зборі історії цієї війни Росії проти України. До Штабу входять музейники, культурні діячі, активісти та військові.

Дивіться, як демонтовували шафку / Фото Музею Революції Гідності:



Дивіться відео: як виглядає Бородянка після окупантів