Пані Тетяна носила постраждалим воду та їжу й таким чином допомогла їм вижити. Жінка розповіла, що їй допомогла одна з місцевих дворових собак.

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Якось ідемо з Машкою повз зруйновний під'їзд. Я йду прямо, а вона чомусь завернула до під'їзду. Я її гукаю до себе, а вона ніби кличе мене за собою. Заходимо у коридор і чую голоси. Люди у квартирі виявилися заблокованими, тільки була невелика дірка, через яку можна було спілкуватися і щось передати,

– розповіла жителька Бородянки.

Згодом вона виявила у будинку інших людей – загалом вісьмох. Пані Тетяна протягом чотирьох днів годувала людей, які опинилися в пастці після обстрілу.

"Воду носила з криниці, з харчів дещо було. Варила картоплю, шкварки, помідори приносила. Одного разу хліб зі сміттєвого контейнера діставала, бо під кінець окупації зовсім вже не стало чого їсти", – додала жінка.

Після відступу росіян рятувальники визволили мимовільних заручників з-під завалів.