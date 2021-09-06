Біля супермаркету у Києві побачили хлопця, який продає оригінальні пляшки

Школяра-підприємця, якому на вигляд не більше 13 років, побачили в Оболонському районі Києва 3 вересня. Хлопець цілий день просидів біля супермаркету та торгував декорованими власноруч пляшками.

Як з'ясувалося, для підлітка декупаж пляшок – хобі, яке він прагне монетизувати. Свій товар хлопець оцінює у символічні суми. А також працює на замовлення.

Дивіться також Виховували, як на зоні, – бабуся померлого в Черкасах Андрійка розкрила страшні подробиці

Про хлопця, який не сидить у тіктоці, а прагне заробляти, написала у фейсбуці киянка Вікторія Шевчук. За її словами, школяр є досить скромним та небагатослівним.

Киян закликають допомогти хлопцю



Хлопчик працює навіть на замовлення / Фото Вікторії Шевчук

Як зазначила жінка, юний бізнесмен працює на Мінському масиві біля супермаркету "Сільпо" на вулиці Калнишевського.

Добре вдягнений хлопець влаштував собі своєрідну вітрину просто на асфальті та чекає на клієнтів.



У той час, як інші діти живуть своїм безтурботним дитячим життям, цей хлопчина робить ось такі декоративні пляшки та продає за символічною ціною. Він сидить цілий день біля "Сільпо", в очікуванні покупців,

– підкреслила жінка.

У коментарях під постом користувачі підтримали підлітка та побажали йому успіхів. А також закликали киян зробити у хлопця замовлення, якщо комусь сподобалася його творчість.