Як з'ясувалося, для підлітка декупаж пляшок – хобі, яке він прагне монетизувати. Свій товар хлопець оцінює у символічні суми. А також працює на замовлення.
Дивіться також Виховували, як на зоні, – бабуся померлого в Черкасах Андрійка розкрила страшні подробиці
Про хлопця, який не сидить у тіктоці, а прагне заробляти, написала у фейсбуці киянка Вікторія Шевчук. За її словами, школяр є досить скромним та небагатослівним.
Киян закликають допомогти хлопцю
Хлопчик працює навіть на замовлення / Фото Вікторії Шевчук
- Як зазначила жінка, юний бізнесмен працює на Мінському масиві біля супермаркету "Сільпо" на вулиці Калнишевського.
- Добре вдягнений хлопець влаштував собі своєрідну вітрину просто на асфальті та чекає на клієнтів.
У той час, як інші діти живуть своїм безтурботним дитячим життям, цей хлопчина робить ось такі декоративні пляшки та продає за символічною ціною. Він сидить цілий день біля "Сільпо", в очікуванні покупців,
– підкреслила жінка.
У коментарях під постом користувачі підтримали підлітка та побажали йому успіхів. А також закликали киян зробити у хлопця замовлення, якщо комусь сподобалася його творчість.