Как выяснилось, для подростка декупаж бутылок – хобби, которое он стремится монетизировать. Свой товар парень оценивает в символические суммы. А также работает на заказ.

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О парне, который не сидит в тиктоке, а стремится зарабатывать, написала в фейсбуке киевлянка Виктория Шевчук. По ее словам, школьник является достаточно скромным и немногословным.

Киевлян призывают помочь парню



Мальчик работает даже на заказ / Фото Виктории Шевчук

Как отметила женщина, юный бизнесмен работает на Минском массиве возле супермаркета "Сильпо" на улице Калнышевского.

Хорошо одетый парень устроил себе своеобразную витрину прямо на асфальте и ждет клиентов.

В то время, как другие дети живут своей беззаботной детской жизнью, этот паренек делает вот такие декоративные бутылки и продает по символической цене. Он сидит целый день возле "Сильпо", в ожидании покупателей,

– подчеркнула женщина.

В комментариях под постом пользователи поддержали подростка и пожелали ему успехов. А также призвали киевлян сделать у парня заказ, если кому-то понравилось его творчество.