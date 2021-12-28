З "Блокбастеру" евакуювали людей через "мінування"

У Києві терміново евакуювали співробітників та відвідувачів торговельно-розважального центру "Блокбастер". Аноніми повідомили 28 грудня про нібито його мінування.

На місце, де виникла загроза вибуху, негайно прибули рятувальники, поліція, медики, кінологи та вибухотехніки. Вони почали перевірку приміщення та території.

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"Жартівники" прислали лист

Заходи безпеки вжили після того, як на електронну адресу "Блокбастера" надійшов анонімний електронний лист. У ньому зловмисники повідомили, що за адресою проспект Степана Бандери нібито має статися вибух.

Правоохоронці нададуть кваліфікацію події після детальної перевірки. Вони вже внесли дані про неї до спеціального журналу.

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Створюють паніку ледь не щодня

Упродовж останніх днів псевдомінери вже не раз здіймали переполох у столиці. Так, 25 грудня вони повідомили про мінування мосту Патона – через це навіть довелося перекривати рух. Того ж дня зловмисники продовжили "розважатися", набрехавши про мінування River Mall. А 26 грудня мішенню "жартівників" також став "Блокбастер".