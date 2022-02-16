"Бориспіль" не панікує: в аеропорту до Дня єднання виступив хор

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" долучився до Дня єднання. Народний хор виконав тут патріотичні пісні.

Аматорський вокальний ансамбль "Оріяна" виконав українські пісні. Також о 10:00 пролунав державний гімн.

До теми Замість "вторгнення" – День єднання: як українці відзначають нове свято

"Бориспіль" долучився до Дня єднання: дивіться відео

Немає змін у роботі

На сторінці летовища зазначили, що всі працюють у звичному режимі.

"Міжнародний аеропорт "Бориспіль" не панікує. Кожен день ми зустрічаємо та проводжаємо літаки, єднаючи нашу країну зі світом", – зазначили представники аеропорту.

Як в Україні відзначають День єднання

Президент Володимир Зеленський підписав указ , яким проголосив 16 лютого Днем єднання. Західні ЗМІ називали цю дату днем нового вторгнення Росії в Україну.

Текст публікації фейсбук-сторінки аеропорту "Бориспіль":

"Наше майбутнє – в Україні!

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" не панікує та працює у звичайному режимі. Кожен день ми зустрічаємо та проводжаємо літаки, єднаючи нашу країну зі світом.

Указом Президента України Володимира Зеленського 16 лютого оголошено Днем єднання. Всеукраїнська акція об'єднає всю країну.

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" народний аматорський вокальний ансамбль "Оріяна" виконає патріотичні пісні, о 10:00 годині пролунає Державний гімн. Слава Україні!"