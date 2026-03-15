Київ Новини Києва На Київщині горів "Епіцентр": рятувальники евакуювали 100 людей
15 березня, 17:18
Дарія Черниш
Основні тези
  • У Борисполі сталася пожежа на відкритому будівельному майданчику ТЦ "Епіцентр", через яку евакуювали 100 людей.
  • Причину займання наразі встановлюють.

Вдень 15 березня у Борисполі сталась пожежа на відкритому будівельному майданчику ТЦ "Епіцентр". Через задимлення з будівлі евакуювали 100 людей.

Про це повідомили у ДСНС Київщини.

Що відомо про пожежу в "Епіцентрі"?

Як розповіли в ДСНС, вони отримали повідомлення про пожежу у торгівельному центрі на вулиці Горбатюка у Борисполі. 

Вогнеборці на місці встановили, що загорілись будівельні матеріали на стелажах на відкритому майданчику. Зазначається, що вони розташовані впритул до будівлі "Епіцентру".

Також є задимлення в самій будівлі і необхідна евакуація відвідувачів та персоналу закладу,
– додали в ДСНС.

Рятувальники вивели 100 людей з ТЦ та ліквідували пожежу. Наразі встановлюють її причину.

Ліквідація пожежі у Борисполі / Фото ДСНС

Загалом займання гасили 30 пожежників та 8 одиниць техніки ДСНС, а також працівники пожежної охорони.

Наслідки останніх пожеж в Україні

  • Через масований російський обстріл 14 березня на Київщині виникали пожежі. Унаслідок ударів в області загинули щонайменше 4 людини.

  • Днями в Одесі на ринку "7 кілометр" горіли три торгівельні павільйони. Речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна у коментарі 24 Каналу розповіла, що пожежа здавалась масштабною, адже було багато диму.

  • У пожежі на Хмельниччині загинула мати та троє дітей. Ще одну дитину врятували, а причину та обставини займання розслідують правоохоронці.