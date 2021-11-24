Боротьба не завершена: з пішохідної Бессарабки зникли бетонні блоки

21:29

Не простояли бетонні блоки на заїзді до Бессарабської площі й кількох днів, як комунальники з невідомих причин вирішили їх прибрати. Вдень 24 листопада кияни побачили, як нещодавно встановлені перешкоди підіймають за допомогою крану.