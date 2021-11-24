Мотиви такого вчинку комунальників залишаються невідомими. Оскільки антипаркувальни стовпчики не здатні завадити нахабним водіям продиратися на пішохідну зону.

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Мешканцям столиці подібна поведінка комунальників не дуже сподобалася.

У порядність водіїв ніхто не вірить

Бетонні блоки, які б заважали автовласникам не порушувати правила дорожнього руху, прибрали вранці 24 листопада.

Очевидці зняли на відео момент роботи комунальників та поширили його у соцмережах.

У коментарях до запису користувачі зазначили, що здивовані зникненням блоків. Крім того, кияни підкреслили, що без них Бессарабка навряд зможе повноцінно стати пішохідною зоною.

Дивіться відео, як прибирають бетонні блоки на Бессарабській площі:

Що відомо про реконструкцію Бессарабки