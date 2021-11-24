Мотиви такого вчинку комунальників залишаються невідомими. Оскільки антипаркувальни стовпчики не здатні завадити нахабним водіям продиратися на пішохідну зону.
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У порядність водіїв ніхто не вірить
- Бетонні блоки, які б заважали автовласникам не порушувати правила дорожнього руху, прибрали вранці 24 листопада.
- Очевидці зняли на відео момент роботи комунальників та поширили його у соцмережах.
У коментарях до запису користувачі зазначили, що здивовані зникненням блоків. Крім того, кияни підкреслили, що без них Бессарабка навряд зможе повноцінно стати пішохідною зоною.
Дивіться відео, як прибирають бетонні блоки на Бессарабській площі:
Що відомо про реконструкцію Бессарабки
- Представники влади столиці планували інфраструктурні зміни понад 5 років.
- У 2016 рокці у рамках експерименту на 2 дні перекрили проїзд для машин.
- Проєкт Бессарабської площі презентували у 2020 році. Дізайнери зазначили, що підвищать мобільність киян, дозволять використовувати публічний простір у повному обсязі, а також поліпшать екологію міста.
- Пішохідною зоною площа стала 9 листопада 2021. Для водіїв біля ринку при цьому облаштували додаткові паркомісця.