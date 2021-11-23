Ввечері 22 листопада жителі столиці побачили на Бессарабській площі підйомний кран та вантажівку з бетонними блоками. Їх встановили на заїзді до пішохідної зони.

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В такий рішучий спосіб комунальники не дали водіям заїжджати до забороненої місцевості.

Автовласники демонтували паркувальні стовпчики

  • Жителі столиці стверджували, що нещодавно після оголошення Бессарабки пішохідною зоною водії самовільно зламали перешкоди та почали масово залишати машини на тротуарі.
  • Саме реагуючи на таке нахабство водіїв, комунальники вирішили раз і назавжди вирішити проблему.
  • Відтепер на місці заїзду на площу з'явилися величезні блоки, посунути які без важкої техніки неможливо.

Рух біля Бессарабського ринку стала пішохідною з 9 листопада. Відтоді проїзд від бульвару Тараса Шевченка до Басейної вулиці дозволено лише через вулиці Павла Скоропадського та Велику Васильківську.

Дивіться відео встановлення бетонних блоків на Бессарабській площі у Києві: