Ввечері 22 листопада жителі столиці побачили на Бессарабській площі підйомний кран та вантажівку з бетонними блоками. Їх встановили на заїзді до пішохідної зони.
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В такий рішучий спосіб комунальники не дали водіям заїжджати до забороненої місцевості.
Автовласники демонтували паркувальні стовпчики
- Жителі столиці стверджували, що нещодавно після оголошення Бессарабки пішохідною зоною водії самовільно зламали перешкоди та почали масово залишати машини на тротуарі.
- Саме реагуючи на таке нахабство водіїв, комунальники вирішили раз і назавжди вирішити проблему.
- Відтепер на місці заїзду на площу з'явилися величезні блоки, посунути які без важкої техніки неможливо.
Рух біля Бессарабського ринку стала пішохідною з 9 листопада. Відтоді проїзд від бульвару Тараса Шевченка до Басейної вулиці дозволено лише через вулиці Павла Скоропадського та Велику Васильківську.
Дивіться відео встановлення бетонних блоків на Бессарабській площі у Києві: