Нова територія для пішоходів діятиме в межах Бессарабської площі, вулиці Басейної та Крутого узвозу. Водночас на вулиці Басейній облаштують додаткову зону для парковки.

До теми Як виглядатиме Бесарабська площа в Києві після реконструкції: фото

Автомобілі зможуть рухатися від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Басейної лише через вулиці Велику Васильківську й Павла Скоропадського. Заїжджати на Бессарабський проїзд зможуть лише комунальники в нічний час для обслуговування територій.



Заїжджати на Бессарабку зможуть лише комунальники / Фото Олександра Густелєва

"Тоді ж рекомендуємо проводити логістичні операції для потреб Бессарабського ринку", – додав Густелєв.

Пішохідна зона на Бессарабці

За словами експосадовця, створення нової зони тривалий час планували в секторі розвитку КМДА. До роботи залучали громадські організації, містопланувальників, влаштовували воркшопи.



До створення нової зони залучили громадські організації та фахівців / Фото Олександра Густелєва

У рамках комплексних змін, Бессарабка поповнилась велодоріжкою та паркувальними зонами. У столичній адміністрації похвалилися також впорядкуванням дорожнього руху та більш ефективною транспортною моделлю.

Зверніть увагу! На Бессарабській площі та вулиці Басейній у центрі Києва облаштували двосторонню велодоріжку на проїзній частині та відділили її смугою безпеки. Найближчим часом міські служби мають нанести розмітку та встановити нові дорожні знаки.

Реконструкція Бессарабки у Києві: що відомо

Масштабні інфраструктурні зміни у центрі Києва планували понад 5 років.

Перший експеримент з перетворення Бессарабської площі здійснили 2016 року. Тоді проїзд на 2 дні перекрили для автомобілів.

До 2018 року в Києві напрацювали 3 варіанти реорганізації руху з перетворенням площі на пішохідну зону.

Оновлений проєкт Бессарабки презентували у вересні 2020 року. Дизайнери акцентували на проблемах мобільності, використання публічного простору киянами й гостями міста, а також на питаннях екології.

У результаті, вирішили перекрити проїзд між ринком та місцевим торговим центром і віддати територію пішоходам, а також облаштувати наземні переходи. Для водіїв біля ринку – облаштувати паркомісця, і в перспективі – продовжити туди трамвайну лінію.

Текст публікації Олександра Густєлєва:

"З сьогоднішнього дня Бессарабський проїзд стає пішохідною зоною!

В рамках впровадження комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній та Крутому узвозі столиця отримує нову пішохідну зону на Бессарабському проїзді.

Рух автотранспорту від бул. Тараса Шевченка до вул. Басейної дозволяється лише через вул. Велику Васильківську та Павла Скоропадського.

При цьому створюється нова додаткова паркувальна зона на вулиці Басейній від вул. Павла Скоропадського до Бессарабської площі.

Зауважу, що заїзд на Бессарабський проїзд з боку вулиці Басейної передбачено відкривати у нічний час для обслуговування балансових територій працівниками відповідальних комунальних підприємств.

Тоді ж рекомендується проводити логістичні операції для потреб Бессарабського ринку.

Перекриттю Бессарабського проїзду передувала масштабна робота Сектору розвитку веломережі Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, підпорядкованих КП та громадських організацій.

До речі, у 2017 року під егідою КМДА було проведено школу-воркшоп "Трансформація Бессарабської площі", на якій студенти-містопланувальники запропонували проєктні рішення, які стали основою для розробки комплексної схеми ОДР.

Нагадаю, що також у рамках реалізації комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній та Крутому узвозі влаштовано велосипедну інфраструктуру, впорядковано дорожній рух та паркувальні зони.

За відповідним проєктним рішенням було розроблено транспортну модель, що показала підвищення пропускної спроможності району Бессарабської площі на 11%".