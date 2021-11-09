Новая территория для пешеходов будет действовать в пределах Бессарабской площади, улицы Бассейной и Крутого спуска. В то же время на улице Бассейной обустроят дополнительную зону для парковки.

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Автомобили смогут двигаться от бульвара Тараса Шевченко до улицы Бассейной только через улицы Большую Васильковскую и Павла Скоропадского. Заезжать на Бессарабский проезд смогут лишь коммунальщики в ночное время для обслуживания территорий.



Заезжать на Бессарабку смогут только коммунальщики / Фото Александра Густелева

"Тогда же рекомендуем проводить логистические операции для нужд Бессарабского рынка", – добавил Густелев.

Пешеходная зона на Бессарабке

По словам экс-чиновника, создание новой зоны длительное время планировали в секторе развития КГГА. К работе привлекали общественные организации, градостроителей, устраивали воркшопы.



К созданию новой зоны привлекли общественные организации и специалистов / Фото Александра Густелева

В рамках комплексных изменений, Бессарабка пополнилась велодорожкой и парковочными зонами. В столичной администрации похвастались также благоустройством дорожного движения и более эффективной транспортной моделью.

Обратите внимание! На Бессарабской площади и улице Бассейной в центре Киева обустроили двустороннюю велодорожку на проезжей части и отделили ее полосой безопасности. В ближайшее время городские службы должны нанести разметку и установить новые дорожные знаки.

Реконструкция Бессарабки в Киеве: что известно

Масштабные инфраструктурные изменения в центре Киева планировали более 5 лет.

Первый эксперимент по преобразованию Бессарабской площади осуществили в 2016 году. Тогда проезд на 2 дня перекрыли для автомобилей.

До 2018 года в Киеве наработали 3 варианта реорганизации движения с превращением площади в пешеходную зону.

Обновленный проект Бессарабки презентовали в сентябре 2020 года. Дизайнеры акцентировали на проблемах мобильности, использования публичного пространства киевлянами и гостями города, а также на вопросах экологии.

В результате, решили перекрыть проезд между рынком и местным торговым центром и отдать территорию пешеходам, а также обустроить наземные переходы. Для водителей возле рынка – обустроить паркоместа, и в перспективе – продолжить туда трамвайную линию.

Текст публикации Александра Густелева:

"С сегодняшнего дня Бессарабский проезд становится пешеходной зоной!

В рамках внедрения комплексной схемы организации дорожного движения на Бессарабской площади, ул. Бассейной и Крутом спуске столица получает новую пешеходную зону на Бессарабском проезде.

Движение автотранспорта от бул. Тараса Шевченко до ул. Бассейной разрешается только через ул. Большую Васильковскую и Павла Скоропадского.

При этом создается новая дополнительная парковочная зона на улице Бассейной от ул. Павла Скоропадского до Бессарабской площади.

Замечу, что заезд на Бессарабский проезд со стороны улицы Бассейной предусмотрено открывать в ночное время для обслуживания балансовых территорий работниками ответственных коммунальных предприятий.

Тогда же рекомендуется проводить логистические операции для нужд Бессарабского рынка.

Перекрытию Бессарабского проезда предшествовала масштабная работа Сектора развития велосети Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, подчиненных КП и общественных организаций.

Кстати, в 2017 году под эгидой КГГА было проведено школу-воркшоп "Трансформация Бессарабской площади", на которой студенты-градопланировщики предложили проектные решения, которые стали основой для разработки комплексной схемы ОДД.

Напомню, что также в рамках реализации комплексной схемы организации дорожного движения на Бессарабской площади, ул. Бассейной и Крутом спуске устроена велосипедная инфраструктура, упорядочено дорожное движение и парковочные зоны.

По соответствующему проектному решению была разработана транспортная модель, показавшая повышение пропускной способности района Бессарабской площади на 11%".