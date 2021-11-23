Вечером 22 ноября жители столицы увидели на Бессарабской площади подъемный кран и грузовик с бетонными блоками. Их установили на заезде в пешеходную зону.
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Таким решительным образом коммунальщики не дали водителям заезжать в запрещенную местность.
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- Жители столицы утверждали, что недавно после объявления Бессарабки пешеходной зоной водители самовольно сломали преграды и начали массово оставлять машины на тротуаре.
- Именно реагируя на такую наглость водителей, коммунальщики решили раз и навсегда решить проблему.
- Отныне на месте заезда на площадь появились огромные блоки, подвинуть которые без тяжелой техники невозможно.
Движение возле Бессарабского рынка стало пешеходным с 9 ноября. С тех пор проезд от бульвара Тараса Шевченко до Бассейной улицы разрешен только через улицы Павла Скоропадского и Большую Васильковскую.
Смотрите видео установки бетонных блоков на Бессарабской площади в Киеве: