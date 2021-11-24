Мотивы такого поступка коммунальщиков остаются неизвестными. Поскольку антипарковочные столбики не способны помешать наглым водителям продираться на пешеходную зону.
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Жителям столицы подобное поведение коммунальщиков не очень понравилось.
В порядочность водителей никто не верит
- Бетонные блоки, которые бы мешали автовладельцам не нарушать правила дорожного движения, убрали утром 24 ноября.
- Очевидцы сняли на видео момент работы коммунальщиков и распространили его в соцсетях.
В комментариях к публикации пользователи отметили, что удивлены исчезновением блоков. Кроме того, киевляне подчеркнули, что без них Бессарабка вряд ли сможет полноценно стать пешеходной зоной.
Смотрите видео, как убирают бетонные блоки на Бессарабской площади:
Что известно о реконструкции Бессарабки
- Представители властей столицы планировали инфраструктурные изменения больше 5 лет.
- В 2016 году в рамках эксперимента на 2 дня перекрыли проезд для машин.
- Проект Бессарабской площади презентовали в 2020 году. Дизайнеры отметили, что повысят мобильность киевлян, позволят использовать публичное пространство в полном объеме, а также улучшат экологию города.
- Площадь стала пешеходной зоной 9 ноября 2021. Для водителей возле рынка при этом обустроили дополнительные парковочные места.