Мотивы такого поступка коммунальщиков остаются неизвестными. Поскольку антипарковочные столбики не способны помешать наглым водителям продираться на пешеходную зону.

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Жителям столицы подобное поведение коммунальщиков не очень понравилось.

В порядочность водителей никто не верит

Бетонные блоки, которые бы мешали автовладельцам не нарушать правила дорожного движения, убрали утром 24 ноября.

Очевидцы сняли на видео момент работы коммунальщиков и распространили его в соцсетях.

В комментариях к публикации пользователи отметили, что удивлены исчезновением блоков. Кроме того, киевляне подчеркнули, что без них Бессарабка вряд ли сможет полноценно стать пешеходной зоной.

Смотрите видео, как убирают бетонные блоки на Бессарабской площади:

Что известно о реконструкции Бессарабки