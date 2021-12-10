На Братиславській водій автобуса вистрибнув на капот авто, щоб спіймати порушника

У Деснянському районі столиці водій автобуса був змушений вистрибнути на капот автівки, аби не дати водію, який спровокував аварію, втекти з місця події. Таке відео поширили у мережі 10 грудня.

На кадрах видно, як чоловік напівлежачи чекає на капоті правоохоронців, поки порушник правил дорожнього руху обурюється, вийшовши із салону на проїжджу частину.

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Наздогнав і поплатився

Інцидент трапився на вулиці Братиславській. Все почалося з того, що кермувальник "Славути" на повному ходу врізався в автобус, що їхав попереду нього. Зрозумівши, що накоїв, зловмисник спробував втекти з місця автотрощі.

Однак йому завадив винахідливий маршрутник – чоловік вирішив стати живою перешкодою, яка затримає горе-водія до приїзду правоохоронців.

Покатушки на даху авто: подібна історія

На початку листопада у Києві помітили автівку, на даху якої катався молодик. Згодом з'ясувалося, що в такий небезпечний спосіб двоє друзів вирішили розважитися. До того ж, позашляховик гасав вулицями на чималій швидкості.

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Текст публікації "Київ оперативний":

На Братиславській водій Славути в'їхав в автобус. Пілся дорожньо-транспортної пригоди водій легковика намагався втекти, але йому на капот встиг застрибнути водій автобуса. Чекають на поліцію.