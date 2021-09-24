Чоловік з ножем напав на медсестру в дитячій лікарні Броварів

У місті Бровари під Києвом чоловік завдав ножового поранення медсестрі дитячої лікарні. Він безперешкодно зайшов у інфекційне відділення і штрикнув медика, коли та спробувала його затримати. Випадок трапився 20 вересня.

З місця злочину нападникові вдалося втекти, однак його зафіксували камери відеоспостереження. Наразі молодика розшукує поліція.

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Прикинувся батьком пацієнта

Чоловік привернув увагу медперсоналу лікарні дивною поведінкою. Він ходив туди-сюди коридором інфекційного відділення. Відповідаючи на питання медиків, що робить у медзакладі, зловмисник збрехав, що нібито є батьком маленького пацієнта. Втім, після перевірки усіх палат, брехня розкрилася.

Одна з медсестер спробувала схопити його, аби затримати, але чоловік дістав тесак довжиною 50 сантиметрів і порізав жінці руку.



У Броварах чоловік поранив медсестру в лікарні ножем і утік / Фото "Трибуни Броварів"

"Десантувався" з третього поверху

Поспішаючи втекти з місця злочину, озброєний нападник вистрибнув з вікна третього поверху соматичного корпусу. Наразі туди перемістили інфекційне відділення через ремонт.

На території лікарні охорона медзакладу спробувала спіймати злочинця, але йому знову вдалося втекти. Чоловік перестрибнув через огорожу та побіг.

За справу взялася поліція

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом завдання легких тілесних ушкоджень. Наразі вони намагаються встановити особу підозрюваного та затримати його.

Різанина посеред вулиці в Києві: схожий випадок

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