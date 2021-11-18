У Броварах домашній пес залишився без лапи через агресивних мастифів, яких не годує власниця

У Броварах голодні та недоглянуті тибетські мастифи пошматували домашню вівчарку, через що вона втратила лапу. Собаки живуть в будинку власниці притулку для тварин, але вона взагалі за ними не доглядає.

З'ясувалося, що собаки стали агресивними через те, що Олена Осипенко не годує їх належним чином. Зрештою через це потерпають люди, які живуть біля притулку, та їхні улюбленці.

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Нападають на усіх, кого бачать

Зоозахисниця Євгенія Прокопенко розповіла, що в притулку горе-власниці опинилося понад десяток собак агресивних порід. Це тварини, власники яких вже нічого не могли зробити з їхньою поведінкою.

Однак нова опікунка взагалі залишає їх самих без харчів на кілька днів. Відтак, собаки починають рити ями під парканами і вибігають на вулицю, аби знайти щось поїсти. Там вони нападають на інших тварин та людей.



Власниця притулку залишає собак без їжі на кілька днів / Скриншот відео

Грета ледь не стала здобиччю

Собака Грета, яка втратила лапу, у день нападу мастифів гуляла неподалік від притулку зі своєю власницею Тетяною. В якийсь момент пси схопили тварину за лапу і почали затягувати на свою територію.

Врятувати вівчарку вдалося, але їй довелося ампутувати передню лапу. Власниця збирається встановити пухнастій улюблениці протез, але її життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Адже Грета була зіркою фільмів та виставок.

Нещастя намагалися уникнути 10 років

Люди розповіли, що протягом останніх десяти років написали на власницю притулку Осипенко понад 80 заяв. Однак поліція ніяк на них не реагувала.

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