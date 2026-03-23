У Бучі сталися два вибухи: другу вибухівку було закладено у сміттєвий бак, – очевидці
У Бучі 23 березня прогриміло два вибухи. За словами очевидців, одна з вибухівок здетонувала у сміттєвому баці.
Про це місцеві жителі повідомили Бучанській міській раді.
Дивіться також У Бучі вибухнув невідомий предмет: на місці теракту постраждали поліцейські
Що кажуть жителі Бучі про вибухи?
Один з очевидців, що проживає поруч із місцем події, розповів, що прокинувся від гучного вибуху. Тоді він подумав, що стався вибух газу у когось у квартирі.
Через дві години був другий вибух. Приїхали слідчі, мабуть. Вони якраз проходили біля сміттєвого бака. І в цей момент був другий вибух,
– додав чоловік.
За словами свідка, ударна хвиля була відчутна. Момент детонації зафіксували камери відеоспостереження.
Перші кадри після вибухів на Київщині: дивіться відео
На відео з місця події видно вибиті вікна, пошкоджений фасад будинку та знесений паркан.
Як міська влада прокоментувала теракт?
Начальник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що біля житлового будинку у Бучі вибухнув невідомий предмет. Згодом здетонував ще один невідомий пристрій.
У поліції Київщини додали, що другий вибух стався, коли на місце теракту вже прибули поліцейські, ДСНС та вибухотехніки.
Внаслідок події постраждали два правоохоронці. Обставини події наразі з'ясовують.