Київ Кримінал У Бучі сталися два вибухи: другу вибухівку було закладено у сміттєвий бак, – очевидці
23 березня, 11:49
Оновлено - 12:19, 23 березня

У Бучі сталися два вибухи: другу вибухівку було закладено у сміттєвий бак, – очевидці

Дарія Черниш
Основні тези
  • У Бучі 23 березня сталися два вибухи, один з яких нібито здетонував у сміттєвому баці.
  • На місці вибухів було пошкоджено будівлю та паркан.

У Бучі 23 березня прогриміло два вибухи. За словами очевидців, одна з вибухівок здетонувала у сміттєвому баці.

Про це місцеві жителі повідомили Бучанській міській раді.

Що кажуть жителі Бучі про вибухи?

Один з очевидців, що проживає поруч із місцем події, розповів, що прокинувся від гучного вибуху. Тоді він подумав, що стався вибух газу у когось у квартирі.

Через дві години був другий вибух. Приїхали слідчі, мабуть. Вони якраз проходили біля сміттєвого бака. І в цей момент був другий вибух,
– додав чоловік.

За словами свідка, ударна хвиля була відчутна. Момент детонації зафіксували камери відеоспостереження.

На відео з місця події видно вибиті вікна, пошкоджений фасад будинку та знесений паркан.

Як міська влада прокоментувала теракт?

  • Начальник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що біля житлового будинку у Бучі вибухнув невідомий предмет. Згодом здетонував ще один невідомий пристрій. 

  • У поліції Київщини додали, що другий вибух стався, коли на місце теракту вже прибули поліцейські, ДСНС та вибухотехніки.

  • Внаслідок події постраждали два правоохоронці. Обставини події наразі з'ясовують.