Будинку "Квіти України" у Києві надали охоронний статус

Будинку "Квіти України" у Києві надали статус – щойно виявлений об’єкт культурної спадщини. Відтепер споруда ще більше захищена від недобросовісних забудовників.

Будь-які роботи з реконструкції споруди необхідно погоджувати з відповідним органом охорони культурної спадщини. Власник будівлі протягом місяця повинен укласти охоронний договір.

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Захищена законом

Рішення ухвалили в КМДА. Про це повідомив один із заступників голови адміністрації Володимир Прокопів.

Упродовж місячного строку власник повинен укласти охоронний договір на щойно виявлений об’єкт. Крім того, "Квіти України" тепер підлягають захисту, згідно із Законом України "Про охорону культурної спадщини",

– наголосив він.

Чиновник додав, що копія цього наказу була також направлена до Міністерства культури та інформаційної політики України з метою внесення об’єкту до державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Передісторія

Вперше про реконструкцію будівлі стало відомо 20 червня. З того часу в будівлі почали демонтувати вікна, а також обрізали 30-річний виноград, який ріс на його стінах.

6 липня кілька десятків киян проводили акцію "Я з Квітами" на честь збереження будівлі.

12 липня почався демонтаж. Знесено вже частина будівлі. Втім, активісти зламали паркан та зайшли на територію – роботи призупинили.

Пізніше на будівлю суд наклав арешт.

Чому люди проти знесення

Навчально-методичний павільйон "Квіти України" – унікальна будівля в стилі модернізм архітектора Миколи Левчука. Проєкт отримав нагороду Спілки архітекторів України, як найкращий архітектурний твір 1985 року.

Так будівля виглядала до початку демонтажу / save.kvity.ukrainy

Також нагадуємо, що міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що демонтаж будівлі "Квіти України", проти якого виступають активісти, потрібно негайно зупинити.