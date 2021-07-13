Арешт забороняє будь-які дії з будівлею – ремонт, демонтаж тощо. Водночас активісти продовжують перебувати біля будинку – вони не дозволили забудовнику продовжити роботи.

До теми Необхідно негайно зупинити, - Ткаченко про демонтаж будівлі "Квіти України"

Не мають права демонтувати

Хто написав заяву наразі невідомо.

Раніше депутат Київради Дмитро Білоцерковець опублікував документ, який доводить незаконність дій забудовника – перед початком робіт необхідно було погодити їх в Мінкульті й у проєкті підготовчих робіт, який надав забудовник, відсутній демонтаж фасаду будівлі.

Передісторія

Вперше про реконструкцію будівлі стало відомо 20 червня. З того часу в будівлі почали демонтувати вікна, а також обрізали 30-річний виноград, який ріс на його стінах.

6 липня кілька десятків киян проводили акцію "Я з Квітами" на честь збереження будівлі.

12 липня почався демонтаж. Знесено вже частина будівлі. Втім, активісти зламали паркан та зайшли на територію – роботи призупинили.

Чому люди проти знесення

Навчально-методичний павільйон "Квіти України" – унікальна будівля в стилі модернізм архітектора Миколи Левчука. Проєкт отримав нагороду Спілки архітекторів України, як найкращий архітектурний твір 1985 року.

Так будівля виглядала до початку демонтажу / save.kvity.ukrainy

Також нагадуємо, що міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що демонтаж будівлі "Квіти України", проти якого виступають активісти, потрібно негайно зупинити.