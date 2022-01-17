Чарівну ялинку на Софійській площі почали розбирати: щемливі фото

У Києві почали демонтаж новорічно-різдвяних декорацій і зокрема головної ялинки на Софійській площі. Роботи почалися вранці 17 січня. Першими зняли гірлянди та прикраси на арках святкового містечка.

Цьогоріч українська зелена красуня увійшла до переліку найгарніших у Європі – вона посіла 13 місце, поступившись італійській та обігнавши польську.

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Комунальники почали знімати прикраси зі святкових арок / Скриншот відео

Де "спатиме" велетенське дерево

Оскільки головний атрибут зимових свят був штучним, його зберігатимуть у спеціальному ангарі. Цьогоріч висота ялинки становила 31 метр – таку саму висоту мають 9-поверхові будівлі. Аби унеможливити падіння велетенської конструкції, всередину каркасу залили 20 тонн бетону.



На Софійській площі почався демонтаж новорічної ялинки / Фото з телеграм-каналу "Столиця"



Комунальники почали розбирати різдвяні декорації в середмісті Києва / Фото з телеграм-каналу "Столиця"

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Чим киянам запам'ятається цьогорічна ялинка

Ялинку, яка засяяла 18 грудня, прикрасили 10 кілометрами гірлянд та 20 тисячами кульок у червоно-золотавій кольоровій гамі.

Що ж до декорацій, які її оточували, то їх основною темою було народження Христа.

Навколо дерева встановили вертеп з фігурами Святого сімейства, а простір освітлювали мерехтливими кометами, що символізували різдвяну зірку.

Крім того, гості локації могли розважитися на ковзанці-тунелі, у відпочинкових зонах, а також поласувати смаколиками на атмосферному ярмарку.

Попри закриття локацій на Софійській площі, святкові ярмарки ще можна відвідати до 23 січня на Контрактовій площі та біля Арки Дружби народів.