Через перекриття вулиць для репетиції параду: Київ паралізували затори – карта

Через перекриття майже всіх центральних вулиць та більшості дорожніх артерій для проїзду військової техніки рух у Києві зупинився. Шалені затори, пов'язані з репетицією параду до Дня Незалежності, утворилися 18 серпня з 15:00.

Ближче до вечора, коли мешканці столиці почали виїжджати з роботи, ситуація на дорогах погіршилася ще більше. Попри те, що киян весь тиждень попереджали про обмеження руху, більшість автовласників на громадський транспорт не пересіли.

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Без скандалів не обійшлося

Зовсім не всі мешканці столиці поставилис до обмежень з порозумінням. Деякі водії намагалися прориватися по закритих вулицях та скандалили з поліцейськими. Чому вони не розрахували свій час з урахуванням виникнення заторів через репетицію параду, невідомо.

Втім, кияни зазначають, що раніше влада проводила репетицію заходу вночі, аби не зупиняти багатомільйонне місто.

Дивіться відео з чоловіком, який ображає патрульну через неможливість проїхати (18+):

Оскільки проїзд наземним транспортом на кілька годин став майже неможливим, люди кинулися до метро. Через це у піздемці утворився натовп, а на "Вокзальній" можна було спостерігати за майже величезною чергою лише для того, щоб увійти до станції.

Дивіться відео черги на вхід до станції метро "Вокзальна" у Києві:

Де у Києві важко проїхати ввечері 18 серпня

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);

Проспект Перемоги (від метро "Святошин" до "Берестейської", а також від "Політехнічного інституту" до Повітрофлотського шляхопроводу";

Вулиця Вадима Гетьмана;

Чоколівський бульвар;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Миколи Трублаїні;

Вулиця Симиренка;

Проспект Валерія Лобановського;

Вулиця Короленківська;

Вулиця Миколи Грінченка;

Бульвар Лесі Українки;

Бульвар Тараса Шевченка;

Вулиця Жилянська;

Вулиця Саксаганського;

Вулиця Володимирська;

Вулиця Коцюбинського;

Вулиця Бульварно-Кудрявська;

Вулиця Ярославів Вал;

Вулиця Велика Житомирська;

Набережне шосе;

Володимирський узвіз;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Вулиця Костянтинівська;

Вулиця Глибочицька;

Вулиця Січових Стрільців;

Вулиця В'ячеслава Чорновола;

Вулиця Іллєнка;

Вулиця Олени Теліги;

Вулиця Дегтярівська.



Затори у Києві ввечері 18 серпня / Скриншот Google maps