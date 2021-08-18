Через перекриття вулиць для репетиції параду: Київ паралізували затори – карта

18 серпня 2021 , 19:31
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Джерело:

24 канал

Через перекриття майже всіх центральних вулиць та більшості дорожніх артерій для проїзду військової техніки рух у Києві зупинився. Шалені затори, пов'язані з репетицією параду до Дня Незалежності, утворилися 18 серпня з 15:00.

Ближче до вечора, коли мешканці столиці почали виїжджати з роботи, ситуація на дорогах погіршилася ще більше. Попри те, що киян весь тиждень попереджали про обмеження руху, більшість автовласників на громадський транспорт не пересіли. 

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Без скандалів не обійшлося

Зовсім не всі мешканці столиці поставилис до обмежень з порозумінням. Деякі водії намагалися прориватися по закритих вулицях та скандалили з поліцейськими. Чому вони не розрахували свій час з урахуванням виникнення заторів через репетицію параду, невідомо.

Втім, кияни зазначають, що раніше влада проводила репетицію заходу вночі, аби не зупиняти багатомільйонне місто.

Дивіться відео з чоловіком, який ображає патрульну через неможливість проїхати (18+):

Оскільки проїзд наземним транспортом на кілька годин став майже неможливим, люди кинулися до метро. Через це у піздемці утворився натовп, а на "Вокзальній" можна було спостерігати за майже величезною чергою лише для того, щоб увійти до станції.

Дивіться відео черги на вхід до станції метро "Вокзальна" у Києві:

Де у Києві важко проїхати ввечері 18 серпня

  • Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
  • Проспект Перемоги (від метро "Святошин" до "Берестейської", а також від "Політехнічного інституту" до Повітрофлотського шляхопроводу";
  • Вулиця Вадима Гетьмана;
  • Чоколівський бульвар;
  • Проспект Любомира Гузара;
  • Вулиця Миколи Трублаїні;
  • Вулиця Симиренка;
  • Проспект Валерія Лобановського;
  • Вулиця Короленківська;
  • Вулиця Миколи Грінченка;
  • Бульвар Лесі Українки;
  • Бульвар Тараса Шевченка;
  • Вулиця Жилянська;
  • Вулиця Саксаганського;
  • Вулиця Володимирська;
  • Вулиця Коцюбинського;
  • Вулиця Бульварно-Кудрявська;
  • Вулиця Ярославів Вал;
  • Вулиця Велика Житомирська;
  • Набережне шосе;
  • Володимирський узвіз;
  • Вулиця Набережно-Хрещатицька;
  • Вулиця Костянтинівська;
  • Вулиця Глибочицька;
  • Вулиця Січових Стрільців;
  • Вулиця В'ячеслава Чорновола;
  • Вулиця Іллєнка;
  • Вулиця Олени Теліги;
  • Вулиця Дегтярівська.


Затори у Києві ввечері 18 серпня / Скриншот Google maps

Автор: Олексій Чибісов