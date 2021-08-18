Ближе к вечеру, когда жители столицы начали выезжать с работы, ситуация на дорогах ухудшилась еще больше. Несмотря на то, что киевлян всю неделю предупреждали об ограничении движения, большинство автовладельцев на общественный транспорт не пересели.
Смотрите также В Киеве состоялась репетиция парада: яркие фото и видео
Без скандалов не обошлось
Совсем не все жители столицы отнеслись к ограничениям с пониманием. Некоторые водители пытались прорываться по закрытым улицам и скандалили с полицейскими. Почему они не рассчитали свое время с учетом возникновения пробок из-за репетиции парада, неизвестно.
Впрочем, киевляне отмечают, что ранее власти проводили репетицию мероприятия ночью, чтобы не останавливать многомиллионный город.
Смотрите видео с мужчиной, который оскорбляет патрульную из-за невозможности проехать (18+):
Поскольку проезд наземным транспортом на несколько часов стал почти невозможным, люди бросились в метро. Из-за этого в пиздемке образовалась толпа, а на "Вокзальной" можно было наблюдать за почти огромной очередью только для того, чтобы войти на станцию.
Смотрите видео очереди на вход на станцию метро "Вокзальная" в Киеве:
Где в Киеве трудно проехать вечером 18 августа
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);
- Проспект Победы (от метро "Святошин" до "Брестской", а также от "Политехнического института" до Воздухофлотского путепровода);
- Улица Вадима Гетьмана;
- Чоколовский бульвар;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Николая Трублаини;
- Улица Симиренко;
- Проспект Валерия Лобановского;
- Улица Короленковская;
- Улица Николая Гринченко;
- Бульвар Леси Украинки;
- Бульвар Тараса Шевченко;
- Улица Жилянская;
- Улица Саксаганского;
- Улица Владимирская;
- Улица Коцюбинского;
- Улица Бульварно-Кудрявская;
- Улица Ярославов Вал;
- Улица Большая Житомирская;
- Набережное шоссе;
- Владимирский спуск;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Улица Константиновская;
- Улица Глыбочицкая;
- Улица Сечевых Стрельцов;
- Улица Вячеслава Чорновила;
- Улица Ильенко;
- Улица Елены Телиги;
- Улица Дегтяревская.