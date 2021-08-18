Ближе к вечеру, когда жители столицы начали выезжать с работы, ситуация на дорогах ухудшилась еще больше. Несмотря на то, что киевлян всю неделю предупреждали об ограничении движения, большинство автовладельцев на общественный транспорт не пересели.

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Без скандалов не обошлось

Совсем не все жители столицы отнеслись к ограничениям с пониманием. Некоторые водители пытались прорываться по закрытым улицам и скандалили с полицейскими. Почему они не рассчитали свое время с учетом возникновения пробок из-за репетиции парада, неизвестно.

Впрочем, киевляне отмечают, что ранее власти проводили репетицию мероприятия ночью, чтобы не останавливать многомиллионный город.

Смотрите видео с мужчиной, который оскорбляет патрульную из-за невозможности проехать (18+):

Поскольку проезд наземным транспортом на несколько часов стал почти невозможным, люди бросились в метро. Из-за этого в пиздемке образовалась толпа, а на "Вокзальной" можно было наблюдать за почти огромной очередью только для того, чтобы войти на станцию.

Смотрите видео очереди на вход на станцию метро "Вокзальная" в Киеве:

Где в Киеве трудно проехать вечером 18 августа

  • Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);
  • Проспект Победы (от метро "Святошин" до "Брестской", а также от "Политехнического института" до Воздухофлотского путепровода);
  • Улица Вадима Гетьмана;
  • Чоколовский бульвар;
  • Проспект Любомира Гузара;
  • Улица Николая Трублаини;
  • Улица Симиренко;
  • Проспект Валерия Лобановского;
  • Улица Короленковская;
  • Улица Николая Гринченко;
  • Бульвар Леси Украинки;
  • Бульвар Тараса Шевченко;
  • Улица Жилянская;
  • Улица Саксаганского;
  • Улица Владимирская;
  • Улица Коцюбинского;
  • Улица Бульварно-Кудрявская;
  • Улица Ярославов Вал;
  • Улица Большая Житомирская;
  • Набережное шоссе;
  • Владимирский спуск;
  • Улица Набережно-Крещатицкая;
  • Улица Константиновская;
  • Улица Глыбочицкая;
  • Улица Сечевых Стрельцов;
  • Улица Вячеслава Чорновила;
  • Улица Ильенко;
  • Улица Елены Телиги;
  • Улица Дегтяревская.


Пробки в Киеве вечером 18 августа / Скриншот Google maps