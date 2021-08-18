Ближче до вечора, коли мешканці столиці почали виїжджати з роботи, ситуація на дорогах погіршилася ще більше. Попри те, що киян весь тиждень попереджали про обмеження руху, більшість автовласників на громадський транспорт не пересіли.
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Без скандалів не обійшлося
Зовсім не всі мешканці столиці поставилис до обмежень з порозумінням. Деякі водії намагалися прориватися по закритих вулицях та скандалили з поліцейськими. Чому вони не розрахували свій час з урахуванням виникнення заторів через репетицію параду, невідомо.
Втім, кияни зазначають, що раніше влада проводила репетицію заходу вночі, аби не зупиняти багатомільйонне місто.
Дивіться відео з чоловіком, який ображає патрульну через неможливість проїхати (18+):
Оскільки проїзд наземним транспортом на кілька годин став майже неможливим, люди кинулися до метро. Через це у піздемці утворився натовп, а на "Вокзальній" можна було спостерігати за майже величезною чергою лише для того, щоб увійти до станції.
Дивіться відео черги на вхід до станції метро "Вокзальна" у Києві:
Де у Києві важко проїхати ввечері 18 серпня
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
- Проспект Перемоги (від метро "Святошин" до "Берестейської", а також від "Політехнічного інституту" до Повітрофлотського шляхопроводу";
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Чоколівський бульвар;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Миколи Трублаїні;
- Вулиця Симиренка;
- Проспект Валерія Лобановського;
- Вулиця Короленківська;
- Вулиця Миколи Грінченка;
- Бульвар Лесі Українки;
- Бульвар Тараса Шевченка;
- Вулиця Жилянська;
- Вулиця Саксаганського;
- Вулиця Володимирська;
- Вулиця Коцюбинського;
- Вулиця Бульварно-Кудрявська;
- Вулиця Ярославів Вал;
- Вулиця Велика Житомирська;
- Набережне шосе;
- Володимирський узвіз;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька;
- Вулиця Костянтинівська;
- Вулиця Глибочицька;
- Вулиця Січових Стрільців;
- Вулиця В'ячеслава Чорновола;
- Вулиця Іллєнка;
- Вулиця Олени Теліги;
- Вулиця Дегтярівська.