Через протест антивакцинаторів у київських заторах застрягли швидкі та лікарі

Через антивакцинаторський мітинг у Києві постраждали медики. Перекриті дороги призвели до серйозних заторів, в яких опинилися як лікарі, так і карети швидкої допомоги.

В один із таких заторів 3 листопада потрапила лікарка-інфекціоністка Станіслава Гапонова. Жінка була вимушеною об'їжджати антивакцинаторський протест. За її словами, поява прихильників теорії змов на дорогах є "суцільним дном".

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Медик зазначила, що у заторі через витівку незадоволених карантином у заторі була швидка, де реанімували пацієнта з дихальною недостатністю через COVID-19.

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Гапонова зазначила, що їхала на роботу для лікування пацієнтів з COVID-19, однак антивакцинатори фактично зробили все, щоб деякі з хворих невчасно потрапили до стаціонару.

Лікарка також розповіла про те, що спочатку не повірила своїм очам, коли натовп з плакатами та сміхом заявив, що не пропускатиме нікого.

У заторі з жінкою перебувала швидка, де медики проводили реанімацію пацієнта з дихальною недостатністю. Він нібито був не вакцинованим, але хотів щепитися. На відмові від рятівного уколу наполягла його донька.



Це не просто дно! Це щось неймовірне. Спершу не повірила своїм очам. Придивилася-таки так. Сотні молодих працездатних людей вийшли зранку робочого дня на мітинг проти вакцинації. Це сюр. Я, інфекціоніст, не можу доїхати на свій прийом, де я лікуватиму людей від COVID-19, а деяких відправлятиму в стаціонар, бо мені перекрили дорогу антивакцинатори,

– підкреслила Гапонова в іншому пості.

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Повний текст допису Станіслави Гапонової у фейсбуці:

Я колись напишу розповідь або повість. Або роман. Про свою роботу, про пандемію COVID-19, про лікарів та пацієнтів/ А фабула його буде така. Головна героїня, лікар, їде на роботу і думає про 33-річного здорового хлопця, який помер минулого тижня в реанімації клініки, де вона працює. Він мав 100% поразку легень. І тут дорогу її машині перекриває маса антивакцинаторів. Вони сміються, розмахуючи плакатами, свідчать, що нікого не пропустять. У тому ж заторі стоїть машина швидкої допомоги, в якій реанімують пацієнта з дихальною недостатністю. Це літній чоловік. Він може говорити. З ним дочка. Він каже їй – бачиш, я ж просив зробити мені щеплення...

Так, я обов'язково напишу про все це. Коли вийду на пенсію. А поки що я їду на роботу... вже 1.5 години...