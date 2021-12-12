Чергова хода антивакцинаторів: у Києві противники щеплень вийшли на протест

14:53

У Києві антивакцинатори влаштували чергову акцію протесту. Вони пройшлись з плакатами, на яких стверджується про порушення прав людини та необхідність боротись з "COVID-фашизмом". При цьому демонстранти кажуть, що вони зовсім не антивакцинатори.