Найбільше противників захисту від коронавірусу непокоїть законопроєкт №4142 "Про систему громадського здоров'я". На акцію, учасники якої вирішили проігнорувати захисні маски, взяли і дітей.

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Акцію супроводжували машини поліції

Демонстранти зайняли дві крайні смуги на Хрещатику. Ходу антивакцинаторів супроводжували машини поліції.

При цьому учасники акції заперечують те, що вони – антивакцинатори, за їхніми словами вони – "борці за права людей". Мітингувальники прийшли в парк імені Тараса Шевченка, де й влаштували імпровізовану сцену. Під час виступів доносилось про "свободу Остапу Стахіву" та кожен охочий міг висловити те, що йому наболіло.

Зверніть увагу! На акцію прийшли кілька сотень осіб.

Дивіться відео з акції "антивакцинаторів – борців за права людини" / Відео Pavlovsky News:

Дивіться, як демонстранти крокували Хрещатиком / Фото "РБК-Україна":

Головні скандали, пов'язані з рухом антивакцинаторів в Україні:

Антивакцинатори влаштовували численні акції протесту в Києві та інших містах. Вони наполягають, що щеплення проти коронавірусу – це "зло", яке порушує їхні конституційні права.

На одній з таких акцій демонстранти тримали в руках плакати з зображенням QR-кодів, які вели на сторінку "Єдиної Росії".

Учасники руху навіть здогадались використати зображення скандального блогера Олександра Заліска. З фото, на якому чоловіка госпіталізовують, зробили меми щодо шкоди вакцини.

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